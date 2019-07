Politiet tror ikke avdød kvinne ved Bygdøy var utsatt for noe kriminelt

Basert på den foreløpige obduksjonsrapporten tror politiet ikke det ligger noe kriminelt bak dødsfallet til kvinnen som ble funnet i sjøen ved Bygdøy i Oslo.

Kvinnen ble obdusert mandag, og politiet mottok den foreløpige rapporten samme ettermiddag.

– Rapporten bekrefter politiets inntrykk av at kvinnen ikke er utsatt for noe kriminelt. Avdødes pårørende blir fulgt opp av politiets pårørendekontakt, sier Anne Alræk Solem, leder av seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, til NTB.

Den avdøde kvinnen ble funnet rundt 100 meter fra land utenfor Bygdøy sjøbad lørdag av folk som var ute i båt mellom øya Killingen og Bygdøy sjøbad. En politipatrulje kom til stedet og fikk hentet opp kvinnen, som raskt ble erklært død.

Ifølge politiet ser det ut til at kvinnen hadde ligget i vannet en stund. Hun hadde ikke på seg badetøy.

Kvinnen ble identifisert søndag ettermiddag. De pårørende ble varslet samme dag.

