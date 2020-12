Politiet tror ikke de står overfor en kidnappingssak etter voldshendelse i Oslo

Politiet opplyser at de ikke har noen holdepunkter for at noen ble kidnappet på Nordstrand lørdag kveld, men er sikre på at det har skjedd en voldshendelse.

Det opplyser politioverbetjent Kenneth Wilberg til Avisa Oslo. Politiet i Oslo fikk lørdag kveld meldinger fra flere vitner, som uavhengig av hverandre fortalte at en mann ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre i veien på Nordseter. Siden har politiet etterforsket om det kun dreier seg om en voldshendelse eller om det også var en mulig kidnappingssak de sto overfor. Tirsdag opplyser politiet at de ikke har holdepunkter for at det har skjedd en kidnapping. – Slik vi ser saken nå, handler det om en enkeltstående voldshendelse. Vi er tydelig på at det har funnet sted en voldsepisode, men det er ingenting som tilsier at det har vært en bortføring, sier Wilberg til avisen. Politiet vet ikke hvem den fornærmede er, heller ikke hvem de antatte gjerningspersonene kan være. (©NTB) Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig Krim

Krim

Vold