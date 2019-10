Politiet: Undersøker ambulansekaprerens mulige fortid i høyreekstreme miljøer

Politiet sier at de er kjent med opplysninger om at mannen som kapret ambulansen på Torshov, har fortid i høyreekstreme miljøer.

– Vi er kjent med opplysningene og vil undersøke alle spor. Det er imidlertid for tidlig å si noe om motiv, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo-politiet.

Mannen er pågrepet for å ha kapret ambulansen på Torshov etter å ha kommet seg ut av en veltet bil ved Rosenhoff. Politiet sier at mannen bevisst forsøkt å treffe tilfeldige ofre med ambulansen. To spedbarn og en eldre mann kom fra det med lettere skader.

Mannen er en 32 år gammel norsk mann fra Østlandet. Han er en kjenning av politiet.

Politiet fant også narkotika i ambulansen.

