Politiet utvider overgrepssiktelse mot mann i Ofoten

Politiet har utvidet overgrepssiktelsen mot en mann i 60-årene fra Ofoten til å omfatte seksuelle handlinger mot 22 barn.

Siktede ble fengslet på nytt i Ofoten tingrett onsdag. Politiet ba om fire ukers varetekt, men fikk medhold i to uker.

– Etterforskningen av saken pågår for fullt og det gjenstår fortsatt en rekke avhør i saken. Så langt har politiet opprettet 22 saker på bakgrunn av det samme antall fornærmede, skriver politiet i en pressemelding torsdag.

Noen av de fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med etterforskningen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for forholdene han er siktet for.

Unge gutter

Han ble pågrepet i begynnelsen av desember. Da ble det opplyst at de fleste av de da 14 fornærmede var gutter som var mellom 14 og 17 år gamle da hendelsene skal ha funnet sted.

– Han er siktet for seksuell handling med barn under 16 år, og for seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor, eller i nærvær av barn under 16 år, heter det i pressemeldingen.

Politiet får bistand fra Kripos i etterforskningen, særlig knyttet til avhør av fornærmede andre steder i landet.

Lignende tilfeller

Den siktede mannen har tidligere vært under etterforskning for lignende tilfeller. I 1999 var han mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år. Saken ble henlagt samme år. Politiet har gått gjennom denne saken i forbindelse med den pågående etterforskningen.

Politiet fikk et anonymt tips om mannen i november, og etter å ha undersøkt tipset ble han pågrepet i Ofoten 5. desember. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker.

