Politiet i Rogaland opplyser at det har skjedd en utvikling i etterforskningen etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død mandag.

– Det har skjedd en utvikling i saken der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død ved Åvegen på Varhaug natt til mandag, skriver politiet i en pressemelding tirsdag morgen.

De skriver at det ikke vil bli gitt flere opplysninger før pressemøtet på politihuset i Stavanger klokka 9.15.

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune om lag klokka 3 natt til mandag. Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenta siden 23-tiden på kvelden etter at jenta ikke kom hjem som ventet etter å besøkt en venn. Politiet deltok også i letingen etter at en patrulje tilfeldigvis møtte dem som lette mens de var på et annet oppdrag i området.

