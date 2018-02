Politiet varsler storkontroll denne uka

Kjører du tungbil? Da må du regne med at sjansen for å bli kontrollert er stor denne uka.

(Tønsbergs Blad): Denne uken har politi over hele Europa et ekstra fokus på tunge kjøretøy.

Gårsdagens kontroll i Oslo avslørte en rekke forhold som elendige bremser, ikke sikring av last, juks med drivstoff og tilsettingsstoffer, samt uryddige ansettelseforhold og overtredelse av reglene for kjøre- og hviletid. I området rundt trafikkstasjonen så det ut til å være «nok å ta av», i følge erfarne kontrollører på stedet.

– Utrykningspolitiet (UP) og politidistriktene er selvsagt med. Kontrolltemaene vil være fart, rus og bilbelte, samt andre atferdskontroller som f.eks. farlige forbikjøringer og avstand til forankjørende, sier UP-sjef Runar Karlsen i en pressemelding på Utrykningspolitiets Facebook-side.

52 av 74 kontrollerte fikk reaksjon

I den store kontrollen i går var nærmere 30 personer fra Oslo politidistrikt, UP, Statens vegvesen, Toll, Arbeidstilsynet, Skatt øst og A-krimsenteret samlet til storkontroll på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. En massiv innsats gjennom hele dagen resulterte i 74 kontrollerte kjøretøy, 52 av disse fikk en reaksjon. Deriblant 4 stykker som mistet førerkortet, opplyser kontrolleder og politibetjent Audun Storvik fra trafikkorpset i Oslo.

Det overordnede målet for kontrolluken er at flere patruljer skal delta i kontroll av tunge kjøretøy. I tillegg til å forebygge og avdekke overtredelser av vegtrafikkloven m.m., er det et mål å avdekke aktører som kan mistenkes for annen kriminalitet, som arbeidskriminalitet eller smugling av varer.

Det var patruljer fra UP og Oslo, som sammen med representanter fra Toll og Statens vegvesen, patruljerte veiene rundt trafikkstasjonen etter tungbiler man ønsket å få inn til kontroll. Inne på trafikkstasjonsområdet ble sjåførene sjekket både av politi og Arbeidstilsynet, og de fleste bilene gjennomgikk en grundig teknisk sjekk.

– Betydelig risiko

Politiet påpeker at det viktig å ha med seg at førere av tungbil gjennomgående er yrkessjåfører med høy kompetanse og profesjonalitet.

– De er ikke overrepresentert i de alvorlige ulykkene, men tungbil utgjør likevel en betydelig risiko på våre veier, fordi konsekvensene av en ulykke har et betydelig høyere skadepotensial på grunn av tyngde og kraft.

En betydelig risiko utgjorde også sjåføren som ble stanset med en rekke usikrede vaiere og metallgjenstander hengende godt på utsiden av bilen.

– Hva dette kunne ha medført hvis vedkommende kjørte nært et fortau, kan man bare tenke seg, skriver politiet.



Tungbilkontrollene vil fortsette hele uken over hele landet.

