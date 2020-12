Politiet venter på bedre lysforhold i Gjerdrum – fortsatt uaktuelt å søke i skredområdet til fots

Politiet venter på at lysforholdene ut over torsdagen vil gjøre søkearbeidet i skredområdet i Gjerdrum bedre. Det er fortsatt ikke mulig å søke til fots.

Torsdag morgen pågår søket for fullt på Ask i Gjerdrum. Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for. Det har vært søk gjennom hele natten, men det har vært krevende på grunn av vær og lysforhold.

– Lysforholdene vil endre seg i vår favør, det har vært veldig krevende i natt med både lys og vær. Vi har søkt med droner og helikopter, og også firt ned redningsmannskaper fra SeaKing med hundefører og en politihund, men foreløpig ikke gjort noen funn, sier innsatsleder Dag Andre Sylju i Øst politidistrikt.

– Det er et veldig krevende arbeid. Det er farlig å bevege seg inn i området og det er uaktuelt å sette inn mannskaper til fots, sier Sylju.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre