Politiet vet ikke om noe kriminelt har skjedd etter funn av død person i Arendal

Politiet vet foreløpig ikke identiteten på den døde personen som ble funnet i Steinsåsgruvene i Arendal, eller om noe kriminelt har funnet sted.

Tidligere tirsdag uttalte politiet at funnet av den døde personen ses i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25), som sist ble sett i et boligområde like ved gruvene 25. mars.

– Gruvene var et naturlig sted å lete fordi de er i nærheten av der den savnede ble sist sett, sier etterforskningsleder i politiet Tor Inge Omland til Agderposten.

