Over ett døgn etter at skredet på Ask startet, vil politiets innsatsleder ikke uttale seg om hvilken grad av optimisme det er med tanke på å finne overlevende.

Innsatsleder Dag Andre Sylju ble torsdag morgen stilt spørsmål om hvor optimistiske politiet er til å finne overlevende over ett døgn etter skredet. Ti personer er ikke gjort rede for. – Graden av optimisme vil jeg ikke uttale meg om, men så lenge det pågår en redningsaksjon har vi håp om å finne mennesker i live, og det er vi forholder oss til, sier Sylju. Tidligere torsdag morgen sa han til TV 2 at jo mer tid som går, jo dårligere blir oddsen. (©NTB)