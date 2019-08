Politiet vil avlive hund som bet fireåring i Nordfjord

Politiet vil avlive hunden som bet en fire år gammel gutt i hodet i Gloppen i Nordfjord i slutten av juli. Hundeeieren motsetter seg avliving.

Sammen med faren var gutten innom en gård i Gloppen i juli i år for å kjøpe bær. En hund som sto bundet fast, angrep da fireåringen, og gutten skal ha fått fem-ti bitt i hodet.

Mandag skrev Firda at politiet nå har vedtatt å avlive hunden, noe Sunnfjord-lensmann Dag Fiske bekrefter overfor Bergens Tidende.

– En hund som har bitt et barn og påført skade, skal i utgangspunktet avlives, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier noe annet, sier Fiske.

Guttens far sier han ikke klandrer hundens eiere for det som skjedde. Han tenker at de ikke har kjent godt nok til hundens lynne. Likevel mener han klart at hunden bør avlives.

– Vi har sagt til politiet at vi ønsker det. Politiet sa at de uansett ville gjort en vurdering av det, uten at vi sa noe, sier faren.

Lensmannen sier hundeeieren har fått både varsel om avlivningsvedtak, med mulighet til å svare og kommentere, og så selve vedtaket.

– De samtykket ikke i avlivning. For å gå videre da, må det sendes en skriftlig, begrunnet klage, sier Fiske.

(©NTB)