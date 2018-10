Politiet vil fengsle fire for bortføring i Bergen

Fire personer som er pågrepet for bortføring av en mann i Bergen, blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

De fire er siktet for frihetsberøvelse.

– Frihetsberøvelsen er gjennomført ved bruk av vold og ved at fornærmede skal ha blitt tatt inn i en bil og holdt mot sin vilje, uttaler Vest politidistrikt.

Politiet sier bevisene så langt tyder på at det var en relasjon mellom fornærmede og de siktede, og at han dermed ikke var et tilfeldig offer.

Politiet vil ellers ikke gå ut med detaljer om saken.

En større politiaksjon ble gjennomført i Bergen etter at den 39 år gamle mannen ble bortført i sentrum natt til fredag. Politiet ble kontaktet av en beboer som hadde overhørt krangling ute på gaten. Kort tid etter at politiet fikk beskjed om bråket, skal en mann i slutten av 30-årene ha blitt bortført i en bil.

Ved 6-tiden fredag morgen ringte en bussjåfør til politiet og fortalte om en mann som ville inn på bussen. Mannen var uten sko og var bundet på hendene. Dette var mannen som var blitt bortført. Han var preget av hendelsen, men ikke alvorlig fysisk skadd.

(©NTB)

Mest sett siste uken