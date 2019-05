Politiet vil fengsle to menn for drapsforsøk i Oslo 17. mai

To menn, en 31-åring og en 20-åring, som er siktet for drapsforsøk på Egertorget i Oslo 17. mai, fremstilles fredag for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Begge nekter straffskyld.

– Min klient erkjenner å ha stukket fornærmede med kniv, men han har aldri hatt til hensikt å påføre ham betydelig skade. Handlingen ble gjort i nødverge, sier 31-åringens forsvarer Erling Mehus til TV 2.

Også en tredje mann er pågrepet og siktet i saken, men han vil bli løslatt. Siktelsen mot ham blir oppretthold, opplyser politiet i Oslo til NTB fredag. De tre ble pågrepet onsdag denne uken.

Offeret er en 27 år gammel mann som har forklart til politiet at han ikke kjente gjerningspersonene. Det samme har de siktede forklart.

– Slik saken fremstår nå, er fornærmede et tilfeldig offer, sier Anne Alræk Solem, sjef for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo.

Vaktleder Arne Caspersen ved Oslo-politiets kriminalvakt opplyste lørdag til Aftenposten at det ikke dreide seg om et ransforsøk og at 27-åringen har sagt at det ikke var noen grunn til at han skulle bli knivstukket.

Politiet fikk melding om hendelsen på Egertorget i Oslo klokken 21.52 på kvelden, og har blant annet gått gjennom video fra overvåkingskameraer i området.

Noen timer etter hendelsen opplyste politiet til NTB at offeret var utenfor livsfare.

