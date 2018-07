Politiet vil gjennomgå Facebook-kontoen til avdøde i Maridalen-saken

- Det er et medium mange bruker i dag, og det kan ligge relevant informasjon her, sier politiadvokat Pål-Fredrik Kraby til Nettavisen.

Politiet jobber på spreng med å hente inn informasjon om mannen som ble funnet død og forbrent i Maridalen i Oslo onsdag forrige uke.

John Edvin Lie, som er bedre kjent som Johnny Olsen, er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelandsdrapene. Han er nå siktet for drap og likskjending av en avdød 39-åring.

Politiet har foretatt en rekke etterforskningsskritt, men fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål. Sentralt i etterforskningen er hvilken relasjon den avdøde og den drapssiktede hadde.

Sjekker alt av sosiale medier

For å få klarhet i dette forsøker politiet å få tilgang til avdødes Facebook-konto og andre kontoer han har i sosiale medier, får Nettavisen opplyst.

Politiadvokat Pål-Fredrik Kraby.

- Facebook er et medium mange bruker i dag, og det kan ligge relevant informasjon her. Facebook er en plattform hvor fornærmede har lagt ut ting om seg selv. Det viser hvordan en vanlig dag var for ham, og hvordan han har brukt kontoen til å fortelle om livet sitt. Det er viktig for oss, sier politiadvokat Pål-Fredrik Kraby til Nettavisen.

- Og dere vil sjekke hvem han har chattet med?

- Hvem han har hatt kontakt med i chat er relevant. Vi har ikke fått tilgang til kontoene ennå, men det er noe vi jobber med. Alle profiler og kontoer som det er mulig å sjekke jobber vi med å få tilgang til.

Nettavisen er kjent med at politiet har fått tilgang til flere poster avdøde tidligere har lagt ut i sosiale medier, selv om de ennå ikke har fått tilgang til kontoene.

Drapssiktede Lie har hele tiden benektet for å ha noe med saken å gjøre. Han har også benektet å ha kjennskap til den avdøde mannen. Hans forsvarer mener det er positivt er politiet skal ha en gjennomgang av hans profiler i sosiale medier.

Advokatfullmektig Benedikte Jamth forsvarer drapssiktede Lie.

- Min klient har levd uten telefon, den siste tiden. På generelt grunnlag kan jeg si at han ikke kan ha lagt igjen noen digitale spor, sier advokatfullmektig Benedikte Jamth til Nettavisen.

Lie skal ha bodd i skogen i Maridalen i lang tid, kanskje i flere år. Men i perioder har han også bodd hos familiemedlemmer. 55-årinigen har ikke hatt egen folkeregistrert adresse siden 2013. I perioden 2008 til 2013 hadde han registrert adresse hos et familiemedlem.

- Gjennomgang av avdødes profiler i sosiale medier vil kunne kartlegge hvem han er og hvem han har hatt kontakt med. Dette vil kunne vise om han har, eller ikke har hatt, kontakt med min klient. Dette vil etterforskingen i saken etter hvert vise, sier Jamth.

- Vet ikke hvem avdøde er

Nettavisen har tidligere omtalt at Lie stod oppført som «ikke-eksisterende eller ikke levende» i Folkeregisteret. Politiet etterforsker også hvorfor avdødes telefon er koblet over til dem.

VG hevdet i en artikkel torsdag at avdøde kjente den drapssiktede 55-åringen. Kraby er sitert på følgende i artikkelen:

– Vi har snakket med familien til avdøde, og fått bekreftet at det har vært kontakt mellom siktede og avdøde. Omfanget vet vi ikke, men vi vet om en anledning og det var år tilbake. Vi jobber nå med å få bekreftet den kontakten.

John Edvin Lie (t. h.) sammen med sin advokat Fridtjof Feydt. Bildet er fra 2004.

Fredag ønsker han ikke å bekrefte om informasjonen stemmer.

- Vi jobber fortsatt med kartleggingen og får fortløpende nyttig informasjon som vi ikke ønsker å gå ut med. Vi sjekker alt vi skal sjekke, men jeg ønsker ikke å gå inn på det du spør om, sier Kraby.

Lies advokat sier følgende om at hennes klient skal ha kjent den avdøde mannen.

- Etter hva jeg vet, er ikke min klient kjent med hvem avdøde er. Alle sakens dokumenter er dessuten klausulert ovenfor ham, så jeg kan ikke spørre ham heller. Men etter det jeg vet per dags dato, så kjenner de ikke hverandre, sier Jamth.

Nettavisen er kjent med at den avdøde mannen har vært i vanlig jobb. Det skal også ha gått ut en fellesmail i bedriften om dødsfallet. Mannen har folkeregistert adresse i Oslo. Trolig skal han ha teltet i Maridalen i et par dager da han døde, opplyser politiet. Mannens arbeidsgiver ønsker ikke å gi noen kommentarer til media.

- Vi har vært i kontakt med arbeidsgiver og kartlagt familien. Vi gjør alt vi kan for å kartlegge avdøde, sier Kraby.

Forrige uke ble Lie varetektsfengslet i fire uker. Retten besluttet at en av ukene skulle være i isolasjon. I tillegg er han ilagt brev-, besøks- og medieforbud.

Torsdag ble isolasjonsperiode forlenget med ytterligere én uke.

