Politiet vil prøve å få nytt avhør med drapssiktet 17-åring

Etterforskerne skal tirsdag gjøre nye forsøk på å avhøre gutten som er siktet for å ha drept Sunniva Ødegård (13).

Det vil bli gjort forsøk på å avhøre gutten tirsdag, opplyser politiet man dag formiddag. Ifølge Dagbladet skal Kripos' eksperter delta i avhørene som forsøksvis skal gjennomføres i ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel, der gutten sitter i varetekt.

– Vi har jobbet med lavere takt i helgen, men fortsetter arbeidet i dag. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saken, sier leder Bjørn Kåre Dahl for personseksjonen i Sørvest politidistrikt.

Et sentralt tema, som politiet fortsatt ikke har fått siktedes forklaring på, er funnene som framkommer i den foreløpige obduksjonsrapporten. De viser at Sunniva Ødegård (13) ble drept.

Politiet bekreftet i forrige uke overfor NTB at etterforskerne ønsker å konfrontere gutten med rapporten, uten å gå i detalj om innholdet i den. Men avhøret onsdag ble avsluttet svært raskt fordi gutten ikke ønsket å forklare seg. Torsdag nekte han fortsatt å la seg avhøre.

Det er usikkert i hvilken grad gutten ønsker å forklare seg for politiet denne uka. Forsvareren, advokat Tor Inge Borgersen, har ikke kommentert den siste utviklingen, men uttalte til NTB i forrige uke at hans klient venter at etterforskningen vil bidra til å sjekke ham ut av saken.

Samtidig venter politiet på DNA-analyser av etterforskningsmaterialet, blant annet guttens terrengsykkel, som han skal ha brukt kvelden da jenta ble drept. DNA-svarene kan komme tidlig denne uka. Bevegelsene til offeret og siktede denne kvelden blir også sentrale momenter i den videre etterforskningen, ifølge Dagbladet.

