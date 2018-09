Politiet vurderer forvaring for mulig serieovergriper i Oslo

Ett DNA-spor gjorde at politiet fikk gjennombrudd i saken.

I sommer omtalte Nettavisen nyheten om at en 37 år gammel mann var pågrepet for forsøk på overfallsvoldtekt i Oslo.

Den siktede mannen ble også varetektsfengslet i fire uker. Samme dag gikk politiet tungt ut og orienterte offentligheten om at mannen var siktet for fire ulike forsøk på overfallsvoldtekter av unge kvinner som var på vei hjem fra byen nattestid.

Etterforskningen er helt i sluttfasen og mannen er nå i tillegg siktet for en gjennomført voldtekt og ytterligere ett tilfelle av grov kroppsskade.

En mann på 37 år har erkjent ett tilfelle av gjennomført voldtekt, ifølge politiet.

- Saken er i ferd med å avsluttes, men vi kan ikke sende innstillingen til statsadvokatembetet før i november, når den judisielle observasjonsrapporten foreligger. Det ligger i kortene at vi kommer til å innstille på tiltale, og at vi vurderer påstand om forvaring, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

- Dette går på tidligere domfellelser og antallet forhold han nå er siktet for.

Etterforsket ti saker

Den siktede mannen har erkjent å ha utført grov kroppsskade på fire av kvinnene, men har forklart at han ikke skal ha hatt intensjon om å voldta.

I tillegg har han erkjent voldtekt av én kvinne, men han har nektet straffskyld for den grove kroppsskaden. Politiet har også undersøkt andre saker hvor den siktede mannen har vært mistenkt.

- Jeg kan bekrefte at han har erkjent ett tilfelle av voldtekt. Min klient ønsker å få saken opp i retten så fort som mulig og er positiv til at etterforskningen nærmer seg slutten, sier advokatfullmektig Lo-Johan Dag Melinder ved Advokatfirmaet Elden til Nettavisen.

- Han har samarbeidet med politiet, sittet varetektsfengslet lenge, og ønsker at saken skal komme opp i tingretten, slik at han får begynt soning av dommen.

En judisiell observasjon er kort fortalt en spesiell psykiatrisk undersøkelse for å avklare om en person er strafferettslig tilregnelig, og/eller om han kan ilegges forvaringsdom (se egen faktaboks under).

Selv om politiet mener mannen skal tiltales, er det i dette tilfellet Oslo statsadvokatembeter som til syvende og sist avgjør påtalespørsmålet.

- Ett av flere spørsmål ved den judisielle observasjonen er om det er gjentakelsesfare, forklarer Hjort Kraby.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby tar sikte på å tiltale en 37 år gammel mann som er siktet for fire forsøk på overfallsvoldtekter og én gjennomført voldtekt.

De fire voldtektsforsøkene skal ha skjedd i tidsrommet februar til mai i år. Det er ukjent når voldtekten og voldsepisoden skal ha blitt gjennomført.

Fakta: Judisiell observasjon

I rettslig sammenheng er judisiell observasjon en spesiell psykiatrisk undersøkelse (rettspsykiatrisk undersøkelse). Judisiell observasjon tar sikte på å avklare om en siktet har noen av de psykiske abnormtilstandene (sykelig avvikende, red. anm.) som betinger straffefrihet og/eller forvaring.



Forvaring kan f.eks. bestå i å anbringe vedkommende i psykiatrisk sykehus eller sikringsanstalt. Ved en judisiell observasjon er det to uavhengige sakkyndige som skal observere den siktede mannen. De sakkyndige avgir sin erklæring til retten. En slik erklæring skal i sin konklusjon vanligvis gi svar på om den observerte var sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. I slike tilfeller får også forsvarer komme med innspill til hvem som skal gjennomføre den og hvilket mandat de sakkyndige skal ha. I saken med den siktede 37-åringen er det to psykiatere eller psykologer som skal gjennomføre observasjonen. Før det gjennomføres en judisiell observasjon er det vanlig å utføre en prejudisiell observasjon, som er mindre omfattende, og er en foreløpig observasjon. Kilder: Store norske leksikon, Oslo politidistrikt og Nettavisen

DNA-treff ga gjennombrudd

På det meste etterforsket politiet ti ulike saker på mannen.

- Det har vært flere forhold som har vært en del av dette prosjektet. De har vært analysert, og vi har sett på om det er likheter i modus, og vi har sett på alibi. Vi har vært oppe i cirka ti forhold på det meste, men de øvrige fire er sjekket ut, sier Hjort Kraby.

Politiet mener voldtektsforsøkene skal ha skjedd i Oslo sentrum og på Grünerløkka, på Oslos østkant. Områdene hvor ugjerningene skal ha skjedd er merket med sirkler.

Det var et DNA-spor på ett av åstedene som gjorde at politiet fikk gjennombrudd i saken. De hadde kjennskap til flere av sakene, men ikke hvem gjerningsmannen var.

Av bevis har politiet i tillegg sikret video fra overvåkningskamera og modus som bevis mot mannen, altså fremgangsmåten han har brukt mot kvinnene.

37-åringen skal foreløpig sitte varetektsfengslet frem til 1. oktober.

- Det har vært utført systematiske angrep på unge kvinner på vei hjem fra byen. Det har vært en modus som har gjort at mange har vært engstelige. Dette er en alvorlig sak og vi ønsker ham varetektsfengslet til det er falt dom i saken.

Kvalte kvinnene til de besvimte

I kjennelsen fra den første varetektsfengslingen, i midten av juni, går det frem at retten var i tvil om at mannen kunne ha begått voldtektsforsøk, men fengslet ham likevel i fire uker.

Advokatfullmektig Lo-Johan Dag Melinder

"Etter siktedes forklaring i retten og gjennomgang av sakens dokumenter er retten i tvil om det det er mer sannsynlig at han forsøkte å voldta de fornærmede enn at han ikke har forsøkt dette. Det er i samtlige poster intet forsøk på seksuell handling eller omgang med noen av de fornærmede, til tross for at de alle besvimte under siktes kvelertak."

I kjennelsen går det også frem at den siktede mannen har erkjent å ha kvelt de unge kvinnene, men at han deretter skal ha forlatt gjerningsstedene.

Domfelt flere ganger

Mannen er domfelt flere ganger for volds- og sedelighetsforbrytelser. I 2013 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for å ha voldtatt en kvinne som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Han ble dømt for det samme forholdet mot kvinnen i Oslo tingrett i oktober 2012.

Mannen er i tillegg dømt for grov vold mot en kvinne i desember 2014, og for vold mot en mann i 2005. I 2009 ble han dømt for nye voldsepisoder, etter å ha vært tiltalt for voldtektsforsøk.

37-åringen er bøtelagt for vold en rekke ganger.

