Politietterforskere anker dom for brudd på tjenesteplikten

De to politietterforskerne som ble dømt for grovt brudd på tjenesteplikten etter å ha avhørt en drapssiktet 15-åring uten forsvarer til stede, anker dommen.

Det opplyser deres forsvarere, advokat Espen Henrik Johansen og Lars Morten Bjørkholt, til Fædrelandsvennen.

Dommen mot politifolkene falt i tingretten i juni.

Den da 15 år gamle gutten var siktet for å ha drept en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel kvinne ved en skolegård i Lund i Kristiansand i desember 2016.

Gutten tilsto drapene under avhør med de to politietterforskerne. De fortsatte avhøret også etter dette, noe Riksadvokaten mente var et grovt brudd på tjenesteplikten.

(©NTB)