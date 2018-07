Politijakt på blotter i Kulåsparken i Sarpsborg

Politiet rykket mandag ettermiddag ut etter melding om en blotter i Kulåsparken.

– Det er to kvinner som jogget i parken som meldte ifra om at en mann de anslår til å være i 50-årene blottet seg for dem i parken, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas til SA.

To patruljer, hvorav en med hund, ble sendt til parken for å finne mannen.

– Vi søkte gjennom parken med hund, men klarte ikke å finne mannen, forteller Aas videre.

