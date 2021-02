Politimann dømt for vold mot psykisk syk pasient

En polititjenestemann i Arendal er dømt til 36 dagers betinget fengsel for å ha slått en pasient ved legevakta to ganger i ansiktet.

Retten fant det skjerpende at volden fant sted på legevakta i Arendal, som den 31 år gamle mannen som er fornærmet i saken, hadde oppsøkt for å få hjelp, ifølge NRK. Hendelsen fant sted i januar i fjor.

Polititjenestemannen er også idømt en bot på 25.000 kroner, i tråd med aktors påstand i Aust-Agder tingrett. I tillegg kommer en oppreisning til voldsofferet på 15.000 kroner og sakskostnader på 5.000 kroner, skriver Agderposten.

Slagene falt i forbindelse med at politiet ble tilkalt for å sørge for at den psykiske syke mannen ikke forsvant før han var blitt undersøkt. Tiltalte hevder han handlet i nødverge og vurderer å anke.

