En politimann trakk våpen mot mindreårige under en aksjon i Alta søndag. Nå anmeldes politiet i Finnmark for overdreven voldsbruk.

Det var under en politiaksjon i Alta søndag 10. mars at hendelsen skjedde.

Aksjonen ble strømmet direkte i sosiale medier. På videoen som iFinnmark har publisert kan man se at en politimann trekker en pistollignende gjenstand fra beltet mot en ung gutt etter at gutten truer med noe som ligner en stokk. Politimannen legger raskt den pistollignende gjenstanden tilbake i beltet før han trekker en annen uidentifisert gjenstand mot gutten.

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta bekrefter at det ble trukket våpen under aksjonen.

– Politibetjenten trakk et våpen ut av hylsteret sitt, men det ble ikke siktet mot noen personer og ble hylstret svært raskt før en annen gjenstand ble tatt opp, sier Lorentzen til iFinnmark.

Han sier at den andre gjenstanden kan ha vært pepperspray, men at han ikke er sikker. Han bekrefter samtidig at de involverte var under 18 år.

Stefan Dahlgren i organisasjonen Barnas Trygghet reagerer på maktbruken fra politiets side. Organisasjonen anmelder nå Finnmark politidistrikt for overdreven voldsbruk.

– Det er klart at politiet må bruke så mye makt som er nødvendig for å få kontroll på en situasjon, men samtidig må man ha i hodet at vi snakker om barn. At man er høylytt er en ting, men å slå så hardt ned på barn liker jeg ikke, sier Dahlgren til Altaposten. (©NTB)

