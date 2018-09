Politisjef nektet straffskyld for å ha sett på overgrepsbilder

Politisjefen som er tiltalt for å ha oppsøkt og sett på overgrepsmateriale mot barn på nettet, nektet straffskyld i Asker og Bærum tingrett.

– Han har delvis erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld, sa aktor Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt, ifølge TV 2. Hun mener at retten må se bort ifra politisjefens forklaring, og hevdet den fremsto som lite troverdig.

– Internetthistorikken viser at den tiltalte har skaffet seg tilgang til materiale som i all hovedsak viser gutter under 18 år som er fremstilt på en seksualisert måte, sier Ulstein.

Av tiltalen fremgår det at mannen skal ha begått de straffbare handlingene fra februar 2016 til mai 2017. Mannen ble tatt ut av lederrollen sin i politiet da etterforskningen startet i mai i fjor, og ble suspendert fra stillingen sin da siktelsen ble utvidet.

Politiet foretok en ransakelse hjemme hos politisjefen og fant en betydelig mengde overgrepsmateriale. Mannen skal ikke ha lagret noe av det han så på.

– Dette dreier seg om feilnavigering på internett, hvor man havner på uønskede sider. Han har ingen interesse av å se på barnepornografi, og det har han vært tydelig på i retten i dag, sa politisjefens forsvarer Line Margareta Foss i sitt sluttinnlegg.

– Mengden av det som har vært lagt fram i retten i dag, gjør meg nesten svimmel. Jeg synes dette er helt forferdelig, og klarer ikke å forstå omfanget av dette, forklarte den tiltale mannen i retten onsdag.

