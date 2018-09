Positiv ukestart på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs snuser på 900-poengsstreken etter å ha innledet uka 0,46 prosent opp til 897,11 poeng.

Fire av de fem største selskapene på indeksen la på seg i løpet av mandagen og bidro til å trekke med seg hovedindeksen opp. Equinor la på seg 0,4 prosent, etterfulgt av DNB (+0,7), Telenor (+0,7) og Aker BP (+2,5).

Equinor toppet også omsetningstoppen, før Norsk Hydro (+2,6) og Telenor. Bare tre av de ti mest omsatte selskapene endte i rødt mandag: Subsea 7 (-0,8), Yara og Storebrand (-0,8).

Prisutviklingen på et fat nordsjøolje var så vidt i pluss mandag kveld. Da gikk et fat for drøyt 77 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje var ned rundt 0,5 prosent, til 67,5 dollar fatet.

Også på de europeiske børsene avsluttet indeksene ukas første handelsdag i pluss. DAX 30 i Frankfurt var opp 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris steg 0,3 prosent. FTSE 100 i London endte så vidt i pluss – 0,02 prosent.

