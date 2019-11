Posten økte omsetningen

Posten Norges omsetning i tredje kvartal var 5.878 millioner kroner, en økning på 4,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

Justert driftsresultat ble 291 millioner kroner, en forbedring på 165 millioner kroner.

Logistikksegmentet endte med et justert driftsresultat på 213 millioner kroner. Det er 126 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Omsetningen i tredje kvartal økte her med 251 millioner kroner, til 4.493 millioner kroner.

For postsegmentet endte justert driftsresultat i tredje kvartal på 132 millioner kroner, en bedring på 56 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i 2018.

Det ble imidlertid gjennomført betydelige kostnadstilpasninger i driften som i stor grad kompenserte for nedgangen i adresserte brev.

I forrige kvartal tok Posten et tap på nesten en halv milliard kroner for å kompensere for den stadige nedgangen av analog post. I september ble det dessuten klart at konsernet nedbemanner 300 stillinger. Fra 1. juli 2020 blir postlevering annenhver ukedag.

