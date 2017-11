Predikant Jan Hanvold slettet denne kritiske kommentaren

Predikant Jan Hanvold fikk skarp kritikk for sin historie om helbredelse. Den slettet predikanten. Årsak: - Usaklig.

Predikant Jan Hanvold la tidligere denne uken ut en historie på Facebook om at han hadde helbredet en mann ved Kongsberg sykehus.

Datteren til mannen som Hanvold skulle ha helbredet, reagerte sterkt på Hanvolds historie.

Hun skrev blant annet: «Det er legene og sykehuset som fortjener ALL ære og ros. Det er helt iorden at folk lever i den kristne tro, men det står også i de ti bud at det ikke er lov å lyve».

- Det interesserer meg ikke



Hanvold sier til avisen Dagen at han bare videreformidlet det moren til den kritiske kvinnen fortalte om sin syke ektemann.

– Jeg sier bare det moren hennes sa til meg etter at jeg og min kone hadde vært på Kongsberg sykehus og bedt for mannen. Dette skal moren også vitne om i Studio Direkte på Visjon Norge førstkommende mandag, sier han til Dagen.

– Jeg kjenner ikke datteren, og aner ikke hva hennes oppfatning av saken er, og det interesserer meg ikke hva hun sier, sier Hanvold.

- Sletter sjikane



Avisen Dagen spør Hanvold om det ikke er rom for kritiske kommentarer på hans Facebook-side.

– Det er ikke slik at jeg sletter kritiske kommentarer. Men det er klart at når folk kaller meg det ene og det andre, og rett og slett kommer med sjikane, noe jeg hele tiden blir utsatt for, så sletter jeg det, svarer han.

