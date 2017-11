Presidentskapet ber Frp revurdere Hagens Nobelkomite-kandidatur

Parti-skepsis til Frp-nestor Carl I. Hagens ønske om plass i Nobelkomiteen.

Det ble ingen endelig avklaring om Carl I. Hagens nominasjon til Nobelkomiteen mandag, men partiene ber Frp gå en ny runde på om det er ham de ønsker.

– Konklusjonen ble at partiene ga en ganske klar innstilling til Frp om å revurdere spørsmålet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han viser til at det er enighet om at Frp har en plass i Nobelkomiteen, og at det er opp til partiet selv å finne en kandidat.

– Men de bør søke å finne en annen løsning som ikke har bindinger til Stortinget, sier Støre.

Drøftet Hagen



Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne møttes mandag for å drøfte det at Hagen er vara på Stortinget og også er ønsket som Nobelkomitemedlem.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier de nå vil diskurere internt i partiet.

- Vi kan konstatere at det ikke finnes noen regler som tilsier at Hagen ikke er valgbar til komiteen, sier Limi til VG..

Les mer: Ap og Venstre vil stanse Carl I. Hagens vei til Nobelkomiteen

Ikke forståelse



Før møtet sto Fremskrittspartiet på sitt.

– Vi har nominert vårt medlem til Nobelkomiteen. Det står ved lag, sa Limi på vei inn til møtet.

Hans Andreas Limi (FrP).

Han mener uroen som har oppstått handler om at de andre partiene forsøker å blande seg inn i hvilken kandidat Fremskrittspartiet skal nominere – noe han vil ha seg frabedt. På spørsmål om han har forståelse for innsigelsene som har kommet mot Hagen, svarer han:

– Nei, selvfølgelig ikke!

KrF skeptisk

Hagens kandidatur er omstridt fordi han sitter som vararepresentant på Stortinget samtidig som han eventuelt vil sitte i Nobelkomiteen. Arbeiderpartiet har bedt de andre partiene gå imot kandidaturet, og har fått støtte av SV og Venstre.

I forkant av møtet, antydet KrF for første gang hvor partiet står.

– Vi er skeptiske til at stortingsrepresentanter og representanter sitter i Nobelkomiteen. Det har vært kutyme for at det ikke skjer, og det vil jeg ta med meg inn i møtet, sier partileder Knut Arild Hareide til NTB.

Taust i Høyre

Med støtte fra Senterpartiet, vil regjeringspartiene ha flertall på Stortinget. Senterpartiet har uttalt at de vil avvente sitt standpunkt til etter at presidentskapet legger fram sin vurdering. Høyre ønsket ikke å kommentere hva de vil lande på.

– Nå skal vi ha møte, så får vi heller snakkes etterpå, var alt parlamentarisk leder Trond Helleland ville si på vei inn til møtet.

Les også: Støre beskylder Høyre før feighet i Nobel-sak



