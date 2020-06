Pride-hyllest fikk pastor Jan-Aage Torp til å rase, melder seg ut av KrF

Pastor Jan-Aage Torp melder seg ut av Kristelig Folkeparti etter at konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse offentlig hyllet Pride

Utmeldelsen gjelder med umiddelbar virkning, skriver Torp i sitt utmeldelsesbrev til landskontoret i KrF torsdag.

I brevet skriver han blant annet at han verdsetter enkeltstående representanters innsats, og at han mener partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til tider gjør en god jobb.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, var Ida Lindtveit Røses utilslørte hyllest av Pride.

Røse er konstituert barne- og familieminister mens Ropstad har pappaperm.

– Jeg har forståelse for at KrF ikke fronter kampen mot Pride. Men at dere lar partiets barne- og familieminister gjøre det stikk motsatte, nemlig å hylle Pride, er en tragedie, skriver Torp i sitt utmeldelsesbrev.

– Jeg takker for en del gode ting siden jeg meldte meg inn for annen gang i 2010, men samlet sett er ikke KrF lenger et parti jeg kan anbefale, avslutter han brevet.

