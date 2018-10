PRIO-direktør: – En viktig og veldig gledelig pris

PRIO-direktør Henrik Urdal gleder seg over at Denis Mukwege og Nadia Murad er tildelt årets fredspris og kaller det en meget velfortjent pris.

– Dette var en av våre absolutte favoritter og det er både en viktig og en veldig gledelig pris, sier en strålende fornøyd Urdal til NTB.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad var blant favorittene til årets fredspris og direktøren for Institutt for fredsforskning (PRIO) hadde selv de to prisvinnerne på andreplass på sin spådomsliste i forkant. Urdal er derfor ikke overrasket over at Nobelkomiteen i år har valgt å dele ut prisen til Mukwege og Murad.

– Det er mange som tippet dette og det er en pris som har vært omtalt i mange år, og et tema som har vært på FNs og verdenssamfunnets agenda i årevis, sier han.

Urdal mener prisen viser til en rekke aspekter, blant annet knyttet til anerkjennelsen av ofrene for seksualisert vold i konflikter, samt minioriterer som utsettes for forfølgelse og folkemord i Midtøsten.

