Priskrig på bensin: – Under 13 kroner literen i Oslo

Bensinprisen i flere deler av landet er på sitt laveste siden slutten av april i fjor. De store kjedene setter ned prisen i en stille periode på verdensbasis.

Det er kampen om kundene og en stille periode med fallende innkjøpspriser som er medvirkende, skriver E24.

Noen steder har prisen sunket til under 13 kroner literen. Både på Circle K og YX kan man kjøpe bensin for den veiledende prisen til 15,96 per liter onsdag, men senere reklamerte YX med en pris på 12,86 kroner literen på Oslos vestkant,

– Akkurat nå er vi inne i en periode hvor det brukes mindre drivstoff på verdensbasis enn vanlig, og det er med på å holde bensinprisene lavere. Men i starten av februar reiser kineserne på ferie. Da pleier den globale etterspørselen også å øke noe, forklarer Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.

Hun tror prisene kan fyke opp igjen når det kinesiske nyttåret skal feires i begynnelsen av februar, da drar kineserne på ferie og bensinprisene går opp globalt, noe som også påvirker Norge.

