Prislapp for nytt regjeringskvartal kommer i statsbudsjettet

Et forslag til kostnadsramme for det nye regjeringskvartalets første byggetrinn vil bli fremmet i statsbudsjettet for 2021.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det opplyser kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i et skriftlig svar til Stortinget. Budsjettforslaget for 2021 legges fram i oktober. Statsbygg planlegger byggestart vinteren 2021 hvis Stortinget sier ja. Byggetrinn 1 inkluderer rehabilitering av Høyblokka og oppføring av to nye bygg. (©NTB)

Reklame 10 friluftskupp du gjør på sommersalget