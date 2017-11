Private bilder av Nora Mørk ble stjålet

– Det er én som har vært inne i mitt privatliv, stjålet noe fra meg og valgt å dele det med alle. Det har knekt meg.

Det sier håndballstjernen Nora Mørk (26) til TV 2.

En mann i tjueårene har tilstått å ha hacket telefonen hennes via en app. Der har mannen fått tilgang til Mørks private bilder. Disse er nå på avveie.

Den profilerte håndballstjernen har vært på Stortinget og fortalt politikere hvor knalltøft det er å oppleve at private bilder blir spredt på nett.

– Livet mitt har forandret seg veldig. Jeg har gått fra å ha det bra til å kjenne på at selvtilliten har forsvunnet. Hver dag har vært slitsom. Det er tøft å stå i det. Jeg tror ikke folk skjønner hva det gjør med en person, forteller hun.

Det var da hun var på landslagssamling i Trondheim for to måneder siden at Mørk fikk vite at bildene var på avveie. 26-åringen forteller til TV 2 at hun ble fysisk syk og slet med å sove og spise.

Håndballstjernen forteller også at hun var usikker på om hun ville være med til VM i desember.

Mørk sier hun går offentlig ut med historien for å få livet sitt tilbake, men også for de mange andre jentene som har opplevd det samme.

Mørk sier hun vil anmelde alle som har bildene, og som sprer dem videre.

