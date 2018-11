Privatetterforsker ser endring i utroskap etter Metoo-kampanjen: - Menn går mer forsiktig frem

- Før satt de med damene på fanget - nå er de mer forsiktige. Men for all del, de som vil være utro, er fortsatt utro, sier privatetterforsker Knut Brende.

Julebordsesongen er like rundt hjørnet, og mens mange av oss gleder oss til god mat og fest med kollegene våre, så innebærer denne tiden på året noe helt annet for privatetterforsker Knut Brende:

Flere oppdrag fra mistenksomme kvinner og menn, som er redde for at partneren er utro - eller kommer til å være det så snart baren åpner på julebordet.

- I alle ferier og høytider har vi flere «utroskapsoppdrag». I disse dager er det mange som reiser utenlands på julebord, og der skjer det ofte ting, sier Brende, daglig leder i firmaet M16, til Nettavisen.

Privatetterforskeren antar at de for tiden jobber med mellom 12 og 15 utroskapssaker, noe som er rundt det samme antallet som i fjor på samme tid.

- De aller fleste er utro med en kollega, så når julebordsesongen nærmer seg, er det naturlig at vi får flere henvendelser.

Selv om det å kontakte en privatetterforsker for å avsløre utroskap kan fremstå som ganske ekstremt, forteller Brende at det er «helt vanlige folk» som ringer og ber om hjelp.

- Det kan være hvem som helst, fra advokater til rørleggere, men det de har til felles er at de gjerne er veldig fortvila når de ringer oss. De er oppgitte og forbanna, og har som regel gjort en god jobb selv i forkant. De har hatt en klar mistanke lenge og har ofte funnet SMS-er eller e-poster, men får likevel ingen innrømmelse fra partneren. De vet gjerne nøyaktig hvem partneren er utro med, de trenger bare bevis, sier Brende.

- La oss si at du har 10 saker hvor kunden mistenker utroskap. I hvor mange finner dere bevis for at partneren faktisk er utro?

- Ni av ti. Så mistanken er ofte reell.

Blitt mer forsiktige etter Metoo



Selv om pågangen før julebordsesongen er stort sett den samme i år som andre år, er det én ting som har endret seg, ifølge Brende:

- Vi ser en endring i måten sjekkinga foregår på. Etter Metoo-kampanjen, har menn blitt mer forsiktige. Det er ikke den samme småflørtingen, klengingen og kroppskontakten som før, nå er de mer diskret og ting foregår mer i skjul.

- Så jobben din har blitt vanskeligere?

- Neida, vi legger merke til ting uansett. Men utad, blant den menige mann i gata, er det kanskje vanskeligere å legge merke til.

Men selv om det er mindre åpenlys flørting, har det ikke blitt mindre utroskap.

- Neida, de som vil være utro, er fortsatt utro. Det gjøres bare mer i skjul. Før satt menn med damene på fanget, nå lager de avtaler, møtes bak lukkede dører og er mer forsiktige i måten de går frem på.

- På julebord får samvittigheten fri



Thomas J. Winther, sexolog og familieterapeut ved helsehuset Villa Frisk i Sarpsborg, bekrefter at førjulstiden er høysesong for utroskap.

- Vi tiltrekkes av det vi ser ofte, og kollegene våre faller absolutt innenfor den kategorien. Kanskje er det spesielt en kollega vi har ekstra god tone med, uten at man gjør noe med det i hverdagen. Men så kommer julebordet, vi drikker mye og dømmekraften senkes - og samvittigheten får fri, sier Winther.

FAMILIETERAPEUT: Thomas Winther.

Etter mange år som familieterapeut, har Winther inntrykk av at «julebords-utroskap» er av de vanligste typene utroskap.

- Kanskje har man hatt en vanskelig høst hjemme, med mye styr og lite tid sammen som par. Etter hvert vier man ikke hverandre så mye oppmerksomhet som man bør, og det er veldig dumt, sier Winther, og fortsetter:

- Vi mennesker har et grunnleggende behov for oppmerksomhet, vi ønsker at noen skal se oss. Noe av det vi tiltrekkes mest av, er de menneskene som bekrefter oss. Hvis man ikke føler seg sett hjemme, og så plutselig opplever å få masse oppmerksomhet av en annen, så vil det oppleves som spennende.

Sier nei til enkelte oppdrag



Ifølge Brende er det noen yrker som går oftere igjen enn andre, nemlig piloter, nordsjøarbeidere, bedriftsledere og politikere. Altså er de som er ofte borte fra partnerne sine på grunn av jobb, hyppigere mistenkt for utroskap enn de som kommer hjem til middag hver eneste dag.

Han understreker at det er langt fra alle utroskapsoppdrag de sier ja til. Oppdrag av typen «typen skal på Danskebåten og jeg vil sjekke om han er utro» blir gjerne avvist.

- Jeg må ha noen ordentlige holdepunkter. De fleste som kontakter oss er genuint interessert i å beholde partneren sin, men har en mistanke om utroskap som de trenger å få svar på. De har gjerne barn og hus sammen, og kommer med en seriøst henvendelse til oss, uttalte Brende i et tidligere intervju med Nettavisen.

