Professor reagerer på høy inkassoinntjening

Norske inkassoselskaper kan tjene over 2.000 kroner på å sende en ubetalt bompengeregning til namsmannen. Professor reagerer.

De norske reglene åpner for at hvis en regning under 2.500 kroner ikke betales, vil den 42 dager etter en betalingsoppfordring påføres et såkalt tungt inkassosalær på 875 kroner (med moms), ifølge NRK.

Dersom et såkalt utleggskrav sendes til namsmannen, får inkassobyrået i tillegg en inntekt på 1.412,50 kroner.

– I Norge har vi den mest lønnsomme inkassobransjen i verden, og det gir grunn til ettertanke. Bransjen har de høyeste inkassosatsene i noe land som jeg kjenner til, sier professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Han mener dette gjør det for lønnsomt å drive inkasso i Norge.

Salæret inkassoselskaper mottar i Sverige er på 180 kroner.

(©NTB)

Mest sett siste uken