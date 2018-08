Professorer om Oslo Met-skilt: – Et overgrep mot det norske språket

Oslo Mets nye skilt med skriften «Oslo Metropolitan University Storbyuniversitetet» får professorer til å rase. – Et overgrep mot det norske språket, sier de.

Oslo Met, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, ble omgjort til universitet tidligere i år og skiftet samtidig navn. Med høstsemesteret på trappene, er det nå full strid internt om de nye skiltene som nå settes opp på de ulike faktultenene, ifølge Dagens Næringsliv.

Det rykende ferske universitetet kunngjorde opprinnelig at de ville bruke navnet «Oslo Met–storbyuniversitetet», men på de store skiltene på Bislett har det denne sommeren dukket opp skilt med skriften «Oslo Metropolitan University Storbyuniversitetet».

– Et overgrep

Oslo Met-professorene Andrs Breidlid og Ragnar Audunson refser skiltingen i en kronikk i Khrono.

– Det er et overgrep mot norsk kultur og språk, og det signaliserer at det norske språket ikke er så viktig. Dette er veldig grovt, sier Breidlid. Han mener amerikanskfødte rektor Curt Rice favoriserer engelsk ved å la det norske navnet vike for det engelske i skiltingen.

Både engelsk og norsk

Rice har ingen planer om å forandre skiltene.

– Det argumenteres for at det er pålagt å bruke hele det offisielle navnet i skiltingen. Det stemmer ikke og er et oppdiktet prinsipp. Deretter har vi valgt å skille det norske fra det engelske av kommunikasjonsfaglige grunner, som er en avgjørelse vi står for, sier Rice.

(©NTB)

