Prognoser: Vinteren blir mildere og våtere enn vanlig

Ifølge seks ledende sentre for værdata blir det en våt, vindfull og mild vinter i Norge og Nord-Europa, skriver NRK.

En sammenstilling av de forskjellige sentrenes prognoser for været fra oktober til januar viser et nokså likt sesongvarsel.

– Alle modellene sier det samme, vi kommer til å få en mildere og våtere vinter enn vanlig, sier seniorforsker Nathalie Schaller ved Cicero i Bergen til kanalen.

Ifølge Schaller, som sier hun stoler på resultatet av prognosene, vil ulike værsystemer møtes over Nord-Atlanteren. Det fører til at jetstrømmene har kurs for Nord-Europa og igjen fører med seg uvær og stormer.

I langtidsprognosene bruker meteorologer og klimatologer den såkalte NAO-indeksen og regner på trykket på havnivå mellom en værstasjon på Island og en på Azorene i Portugal.

Det er sentrene for værdata i blant annet Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA som i sine prognoser spår en mild og våt vinter.

