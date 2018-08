Promilletatt bussjåfør omgikk alkolåsen

Bussjåføren som i forrige uke ble tatt for promillekjøring i Tønsberg, hadde fått opplæring i hvordan han kunne omgå alkolåsen på bussen.

– Denne sjåføren var klarert for en ekstra opplæring i det tekniske rundt alkolåsen. Han var én av kun to personer i Tide Buss Vestfold som hadde opplæring i hvordan man kan nødstarte bussen. Så han kunne omgå prosedyren med blåsing, sier Anita Dalstø, regionsjef i Tide Buss Sørvest til NRK.

Det var en innringer som tipset politiet om sjåføren. Dermed rykket de ut og stoppet bussen rundt klokka 6.55 torsdag morgen. Da satt det ti passasjerer i bussen.

På politiets alkoholtest blåste bussjåføren over lovlig verdi. Han ble deretter sendt videre til legevakten for å ta en blodprøve.

Dalstø i Tide Buss understreker at opplæringen i å omgå alkolåsen er ment for å kunne flytte bussen dersom en hendelse oppstår. En slik hendelse kan være en ulykke eller at det er problemer med alkolåsen som gjør at den må kjøres til verksted. Da vil en av de to som kan dette, rykke ut.

– Dette er strengt sikkerhetsbelagt, og det er kun to personer som kan dette. Det skal kun brukes til nødstart av bussen. Det vil si at dette ikke er en prosedyre man kan følge for å sette bussen i rute, for eksempel, sier Dalstø til NRK.

Hun sier også til NRK at sjåføren først forsøkte å starte en annen buss ved å blåse i alkolåsen, men da alkolåsen hindret den første bussen i å starte, gikk han til en annen buss som han nødstartet.

