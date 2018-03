Protester mot Dag Rønning som gruppeleder i Sp i Hedmark

Flere lokallag i Senterpartiet protesterer mot at Dag Rønning er blitt valgt som ny gruppeleder for Sp i fylkestinget i Hedmark.

Årsaken til protestene er at Rønning i januar i år trakk seg som fylkesordfører i Hedmark etter flere upassende episoder med unge jenter, skriver Nationen.

Sps lokallag både i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange tar avstand fra valget, og lokallagene har sendt en uttalelse til Hamar Arbeiderblad.

«Lokallagene i Senterpartiet på Hedmarken, altså Løten, Stange, Ringsaker og Hamar, støtter ikke valget av gruppeleder i fylkestinget. Vi kjenner ikke detaljene i varslingssaken, så det må fylkestingsgruppa selv uttale seg om, men tar avstand fra det valget. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, men ønsker å jobbe videre internt i partiet», heter det i uttalelsen, som er forfattet av leder i Løten Sp, Marthe Tønseth.

Sps Arnfinn Nergård, som overtok jobben som fylkesordfører etter at Rønning trakk seg, sier til Hamar Arbeiderblad at det må være greit å velge Rønning som gruppeleder, og at de har vurdert dette nøye.

Verken Nationen eller Hamar Arbeiderblad har lyktes i å få noen kommentar fra Rønning til saken.

Dag Rønning trakk seg etter at det kom varsler om upassende oppførsel av ham i vervet som fylkesordfører. Den første henvendelsen kom i 2015. Den seneste henvendelsen kom i 2018 og gjaldt en hendelse fra en tid tilbake.

