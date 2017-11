Prøveordningen med kollektivfelt på E18 avvikles

- Reduksjon i trafikkmengden er mindre enn forventet, uttaler Statens vegvesen i en pressemelding.

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles. Det melder Statens vegvesen (SVV) på sine egne hjemmesider onsdag ettermiddag.

I pressemeldingen kommer det frem at de mener forsøket, som startet søndag 1. oktober og har vart i nesten seks uker, kun får marginale reisetidsgevinster for bussen. Samtidig har rushtiden blitt vesentlig utvidet.

Mål om reduksjon 20-25 prosent

– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar. Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i pressemeldingen.

Målet med prosjektet var å redusere biltrafikken med 20–25 prosent, bidra til redusert luftforurensning og gi utrykningskjøretøyer bedre fremkommelighet.

Samtidig som prøveprosjektet åpnet ble det innført en ny rushtidsavgift i Oslo. Den har gjort det dyrere å passere bomringen rundt Oslo i rushtiden og samtidig differensiere mellom diesel- og bensinbiler.

Allerede før prøveordningen ble iverksatt, advarte NAF, ifølge Budstikka, mot lenger køer ut av Oslo. Styreleder Stig Wettre-Johnsen i NAF Asker og Bærum fryktet at konsekvensen i verste fall ville bli at bilistene ble sittende en halvtime eller tre kvarter lenger i kø ut av hovedstaden.

Ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, var også kritisk til prøveordningen.

- Jeg blir ganske så oppgitt når jeg ser dette, her savner jeg involvering og en konsekvensanalyse av tiltaket. Selvsagt skal kollektivtrafikken frem, men jeg er sjokkert over at en fil ut i fra Oslo blir satt av. Jeg ser at det er et prøveprosjekt, men jeg er svært bekymret over de lange køene det kan skape, også inn på lokalveiene, uttalte Hammer Krog til Budstikka i juni.

I pressemeldingen fra SVV kommer det også frem at rushtiden har blitt forlenget.

Umiddelbar reversering

«Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.»

- Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper. Dessuten lekker trafikk over på lokalvegnettet i Bærum, der vi risikerer trafikkfarlige situasjoner for blant annet skolebarn. Utslippssituasjonen blir heller ikke bedre av lange køer, sier uttaler Karbø.

Selv om SVV avvikler den nye ordningen oppfordrer de publikum til å reise kollektivt.

- Jo færre som kjører alene i privatbil på E18, dess bedre blir fremkommeligheten for både bussene, næringstransporten og de som må bruke privatbil av ulike årsaker. Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart, sier Karbø.

