PST anker dom i bombesak med 17-åring

Ikke fornøyd med ni måneders fengsel.

I slutten av oktober meldte Nettavisen nyheten om at en 17-årig russisk statsborger ble dømt til ni måneders fengsel i Oslo tingrett. I april ble han pågrepet i Oslo sentrum med en bombelignende gjenstand.

Påtalemyndigheten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke fornøyd med verken straffutmålingen på ni måneder eller lovanvendelsen. I retten la statsadvokat Marit Bakkevig ned påstand om to års fengsel.

Marit Bakkevig, statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

De mente også at forholdet var grovt og at 17-åringen skulle straffes for den strengeste av de to aktuelle lovanvendelsene i straffelovens 192 b.

- Påtalemyndigheten har anket både lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen, bekrefter Bakkevig til Nettavisen.

Les også: Tiltalt 17-åring søkte «Islamsk Stat» over 200 ganger på internett

Håpet på løslatelse

17-åringens forsvarer Javeed Shah forteller at hans klient er skuffet over avgjørelsen om anke. Den russiske statsborgeren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, men var likevel innstilt på å akseptere straffen på ni måneders fengsel.

Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet, og hadde håpet på løslatelse ettersom han allerede har sonet over to tredjedeler av dommen han ble idømt.

- Vi synes det er synd at PST og påtalemyndigheten anker. Min klient var innstilt på å legge dette bak seg, men nå som de har besluttet å anke kan jeg opplyse om at vi motanker på bevisbedømmelsen av skyldspørsmålet, sier Shah til Nettavisen.

17-åringen kommer fra Ingusjetia og er russisk statsborger. Han og familien kom til Norge i 2010 som asylsøkere.

Les også: 17-åring siktet for terror i over fire måneder - tiltales for mildere bestemmelse

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

PST rekonstruerte bomben 17-åringen laget. Den viste seg å ha begrenset skadepotensial.

Hjemmelaget bombe

En motanke er av formell betydning.

- Han hadde håpet å kunne gå videre og slippe en ny rettsprosess.

Lovbrytere som er under 18 år på gjerningstidspunktet skal som hovedregel bare dømmes til fengselsstraff når dette er spesielt nødvendig, skriver domstol.no på sine hjemmesider.

Advokat Javeed Shah. Forsvarer for den tiltalte 17-åringen.

Praksis i norske fengsler er også at man kan løslates på prøve når to tredjedeler av straffen er sonet, dersom man har sonet minst 60 dager. Prøveløslatelse gjøres etter en konkret vurdering, og gis hvis kriminalomsorgen mener den domfelte ikke kommer til å begå ny kriminalitet i prøveperioden.

Andre kriterier som skal til for å bli løslatt etter to tredjedels soning er god oppførsel.

Under rettssaken i Oslo tingrett kom det fem at den dømte 17-åringen ble motivert til å lage bomben på YouTube. Retten var overbevist om at tenåringen hadde til hensikt å eksplodere bomben i Oslo sentrum, men anså likevel ikke forholdet som grovt da bomben hadde begrenset skadepotensial.

Ifølge dommen bestod bomben av en «en crème brûlée-brenner (lighter)», en 300 milliliter beholder med butangass og splinter fra et nettinggjerde.

«Lighteren var slik at den ble tent med et knappetrykk, og den kunne stå og brenne med flamme uten at en måtte holde i den. Lighteren var fylt med butangass fra gassbeholderen.

XX lagde innretningen ute bak garasjen, mot nettinggjerdet. Her teipet han lighteren til gassbeholderen. For å sikre at lighteren ble holdt på plass, klippa han ståltråd fra nettinggjerdet og tvinna denne utenpå teipen. Deretter klippa han biter (splinter) fra nettinggjerdet, bøyde dem og la dem inntil innretningen. Utenpå dette tok han en sort plastpose, og teipet det hele sammen», står det i dommen.

Internettsøk

Tidligere har Nettavisen omtalt at PST fant våpenbilder av tenåringen, og at han har vært medlem av ulike ekstremistgrupper på appen Telegram Messenger. Det kom også frem at han har søkt opp «bombing» og «vantro» på internett.

PST mener også at tenåringen er muslimsk ekstremist, og tegnet et bilde av en ung radikalisert person i retten. 17-åringen har benektet å være ekstrem islamist.

En politioverbetjent fra PST gjorde i retten rede for noen av de andre nettsøkene 17-åringe hadde gjort:

En islamsk stat.



Et terrorangrep i Storbritannia.



England angriper.



Kalifatet.



Muhajideen i Ungusjetia.



«Islamsk stat» var søkt opp 235 ganger, langt flere enn alle øvrige søk som er funnet på telefonen til 17-åringen. Totalt fant PSTs etterforskere 594 internettsøk i Google, hvorav 105 av dem er såkalte unike søk (enkeltvise søk), i perioden 7. desember 2016 - 8. april 2017.

Mest sett siste uken