PST mener terrortrusselen fortsatt er moderat i Norge

Terrortrusselen i Norge er fortsatt moderat, mener PST. Koronasituasjonen har trolig forverret situasjonen.

Motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring vil fortsatt ha sterk appell i høyreekstreme miljøer, heter det i en ny trusselvurdering.

– I tillegg er det sannsynlig at et økt antall nordmenn vil bli sårbare for radikalisering som følge av sosiale og økonomiske utfordringer i kjølvannet av covid-19 pandemien.