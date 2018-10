Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å forlenge varetektsfengslingen av den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev (51).

– Slik jeg ser saken, så er mistankegrunnlaget mot min klient svekket, sier hans forsvarer, advokat Hege Aakre, til VG.

Fengslingsmøtet er berammet i Oslo tingrett torsdag morgen. Der møter politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST og Aakre eller hennes kollega Bendik Falch-Kolsung.

Den første varetektsfengslingen av Botsjkarev ble anket til Borgarting lagmannsrett som i forrige uke avviste anken. Retten kom til at sannsynligheten for at han samarbeidet med andre, tilsa at han må sitte varetektsfengslet. Dermed ble han sittende to uker i varetekt med brev- og besøkskontroll, siktet for etterretning mot statshemmeligheter. Lagmannsretten la stor vekt på at det er fare for at IT-medarbeideren fra det russiske parlamentet vil forsøke å påvirke flere identifiserte personer som PST ønsker å avhøre.

Botsjkarev ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen fredag kveld 21. september etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Stortinget varslet PST etter det som er blitt omtalt som en «merkelig oppførsel».

(©NTB)

Mest sett siste uken