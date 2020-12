PST: Russiske aktører sto bak datainnbruddet på Stortinget

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at russiske cyberaktører som omtales som APT28 og Fancy Bear, står bak datainnbruddet mot Stortinget.

Aktørene skal være knyttet til russisk etterretning.

Stortinget politianmeldte datainnbruddet 1. september, og PST har gjennomført en intensiv etterforskning.

Den viser at nettverksoperasjonen som Stortinget ble rammet av, er en del av en større kampanje nasjonalt og internasjonalt som har pågått i alle fall siden 2019.

Analysene viser at det er sannsynlig at operasjonen er utført av cyberaktører som i åpne kilder omtales som APT28 og Fancy Bear, opplyser PST. Denne aktøren knyttes til Russlands militære etterretningstjeneste GRU, mer spesifikt deres 85. hovedsenter for spesielle tjenester (GTsSS).

Etterforskningen bekrefter undersøkelsene som Stortinget selv har gjennomført: Usikre passord til epostkonto ble brukt av stortingsrepresentanter og stortingsansatte både i jobb og privat. Vanlige sikkerhetsmekanismer, som 2-faktor-autentisering og innstillinger, kunne ha avverget innbruddet.

Etterforskerne har imidlertid ikke kunne frembringe tilstrekkelig opplysninger til at det kan tas ut tiltale i saken. Påtalemyndigheten har derfor besluttet at etterforskningen avsluttes.

