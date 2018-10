PST vil forlenge varetektsfengslingen av Botsjkarev

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil be om forlenget varetektsfengsling av den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev (51), opplyser Oslo tingrett til NTB.

Botsjkarev har sittet varetektsfengslet siden 22. september. Han nekter straffskyld og sier han bare gjorde opptak under seminaret han deltok på i Stortinget.

Russeres forsvarer, advokat Hege Aakre, opplyser til NTB at Botsjkarev vil begjære seg løslatt når han blir framstilt i Oslo tingrett torsdag morgen.

Allerede ved forrige fengslingsmøte, for to uker siden, ble mistankegrunnlaget mot ham problematisert. Aakre fikk imidlertid ikke rettens medhold i at mistanken var vesentlig svekket. Hun vil igjen argumentere med at mistanken er ytterligere svekket siden forrige fengslingsmøte.

Forsvarer: Svekket mistanke

– Mistankegrunnlaget er ikke blitt noe sterkere siden sist, snarere tvert imot. Min klient har forklart seg om flere uklarheter siden forrige fengslingsmøte, sier Aakre.

Svært mye av bevisene i saken er hemmeligholdt for Botsjkarev, slik at han ikke har fått forklare seg om dem. PST har såkalt avklausulert noe mer informasjon siden forrige fengslingsmøte og konfrontert den spionsiktede russeren med dem i avhør.

– Han har vært i nye avhør, og gitt sin forklaring om disse momentene, sier Aakre til NTB.

Hun har ikke mulighet til å kommentere mer detaljert på grunn av det store hemmeligholdet rundt etterforskningen.

– Ikke svekket

I sin begrunnelse for fortsatt varetekt for to uker siden kom tingretten til at det fortsatt er mer sannsynlig at 51-åringen har begått de handlingene han er siktet for enn at han ikke har gjort det. Lagmannsretten sa seg enig og fastslo at russerens forsøk på å forklare sin atferd og andre opplysninger han har frambrakt i saken, ikke gir grunnlag for å si at mistanken mot ham er svekket.

– Jeg deltok og gjorde opptak av fremførelser. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, sa russeren til pressen etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag 4. oktober.

51-åringen ble pågrepet på Oslo lufthavn etter å ha deltatt på et IT-seminar på Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon. Stortinget varslet PST, som mente russeren oppførte seg så påfallende at de fant grunnlag for å pågripe og sikte ham for ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for et annet land. ​

