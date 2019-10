PST vil tiltale Waras samboer for trusselbrev sendt til statsråd

PST vil tiltale Tor Mikkel Waras samboer for å ha sendt et trusselbrev til boligen til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge VG.

PST mener etterforskningen av Laila Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), har avdekket klare nok bevis for at hun var avsender av brevet, ifølge VGs opplysninger.

– Etter loven er det kun to personer som vet noe om det, og jeg er ikke blant dem. Jeg kan ikke kommentere en ubekreftet lekkasje utover at jeg ikke kan se grunnlag for en slik hemmelig siktelse som hun aldri har hørt om, sier Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Brevet, som PST har betegner som «ubehagelig», ble sent til boligen til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektemannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), i februar. Det skal ikke ha vært adressert til en konkret person.

Tybring-Gjedde anser saken som et privat anliggende og ønsker ikke å kommentere den, ifølge politisk rådgiver Kristian Paulsen Wilsgård.

Bertheussen er også siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år. Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold.

PSTs innstilling i påtalespørsmålet for Bertheussen ble klar i slutten av september. Ifølge NRK og Filter Nyheter ønsker PST å tiltale henne for flere forhold, blant annet etter paragrafen om angrep mot statsmakten.

