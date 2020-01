PST vurderer om barna til IS-siktet kvinne skal få bistandsadvokat

Barna av den IS-siktede kvinnen som kom fra Syria i forrige uke, har foreløpig ikke fått egen bistandsadvokat. Men dette vurderes fortløpende.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB at kvinnen, som mandag ble varetektsfengslet i fire uker, fortsatt er sammen med barna sine.

– Foreløpig har barna ikke fått oppnevnt egen bistandsadvokat, men nødvendigheten av dette vurderes fortløpende, opplyser seniorrådgiver Annett Aamodt i PST.

Etter at kvinnen og barna ankom Norge natt til lørdag, har de oppholdt seg på sykehus, men med overvåking av politiet. Barnevernet er involvert i saken.

– Barna blir ivaretatt av relevante hjelpeinstanser. Nærmere detaljer rundt dette ønsker vi ikke å gi av hensyn til barna, sier Aamodt.

Det er ikke bestemt når kvinnen blir flyttet til et sted for varetekt, men mandag opplyste PST at det vil skje snarlig.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Sammen med sin fem år gamle sønn og tre år gamle datter, ble hun i forrige uke hentet hjem til Norge av norske myndigheter. Det er antatt at sønnen er alvorlig syk.

Saken har vakt reaksjoner, og mandag ble det klart at Frp forlater regjeringen som følge av motstand mot å hente den IS-siktede kvinnen til Norge. Partiet tok dissens i saken da den ble behandlet i regjeringen.

(©NTB)