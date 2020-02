PSTs tipshåndtering før moské-angrepet granskes

Tipset som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mottok om Philip Manshaus ett år før moské-angrepet i Bærum, granskes nå av et ekspertutvalg.

– Et sentralt poeng for oss er om PST har tillit i de miljøene som utsettes for høyreekstrem aktivitet, sier Anja Dalgaard-Nielsen, som leder evalueringen, til VG.

Philip Manshaus er tiltalt etter terrorbestemmelsene i straffeloven for angrepet mot Al Noor-moskeen i august i fjor, og for drapet på sin egen stesøster. Forholdene har hver for seg en strafferamme på inntil 21 års fengsel. I tiltalen er det tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

