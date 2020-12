R-tallet i Bergen sank til 0,4 forrige uke

Smittetallet i Bergen, som viser hvor mange personer en smittet person smitter videre, sank til 0,4 forrige uke, opplyser Helse Bergen.

Administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus sier det er gledelig at tallet fortsetter å synke.

– Det er all grunn til å takke befolkningen for å følge tiltakene. Nedgangen er beviset på at de fungerer. Men det er også all grunn til å minne om at vi kommer fra et høyt smittevolum og at vi ikke må senke guarden ennå. Jobben er ikke over, sier han i en pressemelding.

Feilmarginen er mellom 0,3 og 0,7, ifølge Helse Bergen.

Ved slutten av forrige uke meldte helseforetaket at R-tallet, som også omtales som smittetallet, var på 0,6.

(©NTB)

