Rådmannen anbefaler delvis åpning i Indre Østfold

Rådmann Georg Smedhus anbefaler at kommunestyret i Indre Østfold går inn for at inntil 20 personer kan samles og at skoler og barnehager åpnes.

Det har denne uken vært forbud mot alle sosiale sammenkomster og arrangementer i Indre Østfold. Søndag skal kommunestyre avgjøre om de strenge tiltakene i kommunen også skal gjelde i neste uke. Rådmannen i kommunen innstiller derimot for en begrenset gjenåpning, skriver Smaalenenes Avis. Blant annet foreslår han at sammenkomster på inntil 20 personer tillates dersom smittevernhensyn følges og det føres gjesteliste. Det anbefales også åpning av skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Fra og med 24. august anbefaler rådmannen at arrangementer med opptil 50 personer kan holdes, mens serveringssteder vil kunne åpnes allerede mandag. Alkoholservering vil ikke tillates før 24. august. Smitteverntiltakene i kommunen har kommet som følge av et ukontrollert smitteutbrudd. Over 60 personer er meldt smittet i kommunen den siste tiden. Lørdag ble det bekreftet tre nye smittetilfeller. (©NTB)

