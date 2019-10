Rafaelsen «rimelig trygg» på Berg-løsning

Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen tør ikke uttale seg skråsikkert, men føler seg nokså trygg på at sambygdingen Frode Berg snart vil være tilbake i Finnmark.

– Jeg sa tidlig at jeg trodde Frode Berg ville være tilbake i Norge før jubileet, sier Rafaelsen (Ap) til NTB i Kirkenes torsdag.

– Denne bevegelsen som nå har skjedd, med at rådet anbefaler benådning, er en bevegelse som først og fremst er veldig bra for Frode og familien. Hele saken er en personlig tragedie for ham og familien. Dette er veldig gledelig, sier han.

Rafaelsen kjenner den pensjonerte grenseinspektøren personlig og har naturlig nok fulgt saken hans tett. Frode Berg (64) ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

Torsdagens nyhet om at en russisk kommisjon som håndterer benådninger, anbefaler president Vladimir Putin å benåde nordmannen, kommer dagen før 75-årsdagen for den sovjetrussiske frigjøringen av Finnmark skal markeres.

– Hvordan det er med timingen, vet jeg ikke. Men det er helt tydelig at benådningsprosessen i det russiske rettssystemet er litt uavhengig av det som skjer i Litauen, sier Rafaelsen.

– Det kan gå veldig fort, men det er i hvert fall ting som tyder på at dette kommer på plass. Jeg antar at den norske regjeringen har brukt maksimalt med ressurser for å få dette til, fremholder han.

– Hvor trygg er du på at dette går veien nå?

– Jeg har mange ganger brent meg på å uttale meg bombastisk om det som skal skje på russisk side. Det har jeg lært av. Jeg er rimelig trygg på at dette finner en god løsning om ikke altfor lenge, men jeg er ikke sikker.

