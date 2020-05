Raja og Hareide tråkket i gang årets Sykle til jobben-aksjon

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var tirsdag med på å tråkke i gang årets Sykle til jobben-aksjon.

– Med koronapandemien er sykkel og en aktiv reisevei viktigere enn noensinne. Ikke bare holder du deg aktiv, men du bidrar til dugnaden og smittereduksjon, sier prosjektleder Heidi Gromstad og legger til at budskapet nå er viktigere enn noensinne.

Statsrådene Raja og Hareide tok sammen med representanter fra byrådet i Oslo imot en gruppe syklister som hadde startet aksjonen med å sykle fra Lillestrøm til Rådhusplassen i Oslo.

– Hvis flere benytter seg av sykkelen, vil vi kunne redusere smittefaren, og ikke minst er Sykle til jobben-aksjonen både gøy og motiverende, sier Raja i en pressemelding.

Da aksjonen tirsdag ble tråkket i gang for 47. gang, var det under litt andre omstendigheter enn normalt. For mange har hjemmekontor, og mange er permittert – men da oppfordrer aksjonen til å bruke sykkelen når man skal hente i barnehagen, kjøpe mat eller gjøre andre ærender.

Den offentlige kommunikasjonen har redusert sin kapasitet til halvparten av det normale – og de gjenværende plassene bør være forbeholdt de som trenger dem.

– Det betyr at vi som kan bruke beina, skateboarde, sparkesykle eller sykle, bør gjøre det, sier prosjektleder Gromstad.

Sykle til jobben er en uformell, sosial konkurranse der all aktivitet teller og gir poeng. Til tross for navnet er det ikke bare sykling som gjelder. Også klatring, yoga, frisbee og gåturer er aktiviteter som kan registreres på nettsiden til aksjonen.

For en knapp uke siden hadde 24.000 meldt seg på. I fjor deltok 44.000 i Sykle til jobben-aksjonen.

(©NTB)