Raja om Ari Behn: – Jeg vil huske best dine gode gjerninger

Venstre-representant og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener Ari Behn betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet.

– Forferdelig trist. Våre tanker går til familie, nære og kjære. Jeg vil huske best dine gode gjerninger. Du betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet, som da du ga erstatningspengene til fattighuset. Hvil i fred Ari Behn!, skriver Raja på Twitter onsdag kveld.

En annen som tok dødsbudskapet med stor sorg, er KrFs helsepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

Ari Behn er død – ufattelig trist! Mine tanker går til de aller nærmeste! R.I.P, skriver han på Twitter og avslutter meldingen med et hjerte.

– Vi ble plutselig et fattigere folk i dag. For et sjokk å lese, skriver tidligere Mosse-ordfører, Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen på Twitter.

– Jeg har hatt gleden av å møte Ari Behn mange ganger, åpnet utstillinger med han og for han. Han var et varmt menneske som så deg. I kveld går tankene til hans nærmeste her i Moss og i kongefamilien. skriver han.

(©NTB)