Raja vil redde julekonsertene

Flere kjente artister har allerede avlyst sine julekonserter som følge av pandemien, men nå ønsker kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) å redde jula for konsertgjengere. – Vi vet at mange liker å gå på de tradisjonelle julekonsertene. Disse er det ofte menighetsrådene som arrangerer. Av hensyn til julekonsertene er gjort et nytt unntak i forskriften, slik at også menighetsrådene i Den norske kirke og andre tilsvarende enheter i tros- og livssynssamfunn skal kunne regnes som arrangører, sa Raja da han mandag presenterte regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet. – Vi skal opprettholde vår kristenhumanistiske kulturarv, og våre fantastiske tradisjoner, også under en pandemi, sa Raja som la til at vi vil trenge jula, og julekonsertenes varme og kjærlighet mer enn noen gang i år. Også kommunale kinoer og kulturhus skal nå kunne regnes som arrangører. – Det for at de også skal kunne være med i den stimuleringen til aktivitet rundt om i landet, sier kulturministeren. (©NTB)